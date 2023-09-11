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«Роскосмос»: пока рано делать выводы о причинах крушения «Луны-25»

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В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» заявили, что в настоящий момент делать какие-либо выводы о причинах крушения миссии «Луна-25» преждевременно.

«Комиссия продолжает работу, её итоги будут обнародованы после завершения работы. Делать выводы о причинах пока преждевременно», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник писало, что причиной крушения станции «Луна-25» могла быть неисправность прибора для измерения ускорения «Биус-Л».

21 августа генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что авария автоматической станции «Луна-25» произошла из-за того, что двигатель не отключился в штатном режиме.

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