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Орбиту МКС подняли на 3,5 км накануне стыковки с кораблём «Союз МС-24»

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Международную космическую станцию подготовили к стыковке с пилотируемым кораблём «Союз МС-24», сообщили в «Роскосмосе».

«Сегодня в 21:52 мск включились двигатели корабля «Прогресс МС-24» для коррекции орбиты станции. Они проработали 1314,56 секунды и выдали импульс величиной 2,05 м/с», — говорится в сообщении госкорпорации.

После проведённого манёвра высота орбиты составила 419,24 км над поверхностью Земли.

5 сентября специалисты «Роскосмоса» состыковали «Союз МС-24» с переходным отсеком ракеты «Союз-2.1а» в рамках приготовления к старту пилотируемого корабля.

25 августа сообщалось, что «Роскосмос» рекомендовал основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля.

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