Узнать больше

«Роскосмос» рекомендовал основной и дублирующий экипаж «Союза МС-24»

Короткая ссылка
Центр подготовки космонавтов имени Гагарина рекомендовал основной и дублирующий экипаж «Союза МС-24».
«Роскосмос» рекомендовал основной и дублирующий экипаж «Союза МС-24»

Об этом говорится в Telegram-канале российской госкорпорации «Роскосмос».

«По заключению Комиссии они готовы к полёту на корабле «Союз МС-24» и работе на российском сегменте МКС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о космонавтах основного экипажа Олеге Кононенко, Николая Чубе и астронавте NASA Лорал О’Хара.

В состав дублирующего экипажа вошли космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Ранее «Роскосмос» определил составы экипажей для подготовки к полётам на МКС осенью 2023 и весной 2024 года. 

Основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций отправится на МКС в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить