«Роскосмос» рекомендовал основной и дублирующий экипаж «Союза МС-24»

Центр подготовки космонавтов имени Гагарина рекомендовал основной и дублирующий экипаж «Союза МС-24».

Об этом говорится в Telegram-канале российской госкорпорации «Роскосмос».

«По заключению Комиссии они готовы к полёту на корабле «Союз МС-24» и работе на российском сегменте МКС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о космонавтах основного экипажа Олеге Кононенко, Николая Чубе и астронавте NASA Лорал О’Хара.

В состав дублирующего экипажа вошли космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Ранее «Роскосмос» определил составы экипажей для подготовки к полётам на МКС осенью 2023 и весной 2024 года.

Основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций отправится на МКС в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24».