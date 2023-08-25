«Роскосмос» рекомендовал основной и дублирующий экипаж «Союза МС-24»
Об этом говорится в Telegram-канале российской госкорпорации «Роскосмос».
«По заключению Комиссии они готовы к полёту на корабле «Союз МС-24» и работе на российском сегменте МКС», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о космонавтах основного экипажа Олеге Кононенко, Николая Чубе и астронавте NASA Лорал О’Хара.
В состав дублирующего экипажа вошли космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Трейси Дайсон.
Ранее «Роскосмос» определил составы экипажей для подготовки к полётам на МКС осенью 2023 и весной 2024 года.
Основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций отправится на МКС в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24».