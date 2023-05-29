«Роскосмос» определил составы экипажей для полётов на МКС в 2023 и 2024 годах

«Роскосмос» определил составы экипажей для подготовки к полётам на МКС осенью 2023 года и весной 2024 года. В основной экипаж 70-й и 71-й экспедиций включены российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара. Они отправятся на МКС в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24».

Планируется, что О'Хара возвратится на Землю на корабле «Союз МС-24» в марте 2024 года. Кононенко и Чуб останутся на МКС до сентября 2024 года с приземлением на корабле «Союз МС-25».

Таким образом, Кононенко и Чубу предстоит выполнить годовой полёт на МКС, подчеркнул «Роскосмос».

Кроме того, в основной экипаж 21-й экспедиции посещения вошли космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, гражданка Белоруссии и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Все они должны полететь на МКС в марте 2024 года на корабле «Союз МС-25». После короткой экспедиции на станции Новицкий и гражданка Белоруссии возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с О'Хара.

Дайсон же продолжит полёт на МКС до сентября 2024 года и приземлится на корабле «Союз МС-25» с Кононенко и Чубом.