Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Роскосмос» определил составы экипажей для полётов на МКС в 2023 и 2024 годах

Короткая ссылка
«Роскосмос» определил составы экипажей для подготовки к полётам на МКС осенью 2023 года и весной 2024 года. В основной экипаж 70-й и 71-й экспедиций включены российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара. Они отправятся на МКС в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24».
«Роскосмос» определил составы экипажей для полётов на МКС в 2023 и 2024 годах
  • РИА Новости

Планируется, что О'Хара возвратится на Землю на корабле «Союз МС-24» в марте 2024 года. Кононенко и Чуб останутся на МКС до сентября 2024 года с приземлением на корабле «Союз МС-25».

Таким образом, Кононенко и Чубу предстоит выполнить годовой полёт на МКС, подчеркнул «Роскосмос».

Кроме того, в основной экипаж 21-й экспедиции посещения вошли космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, гражданка Белоруссии и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Все они должны полететь на МКС в марте 2024 года на корабле «Союз МС-25». После короткой экспедиции на станции Новицкий и гражданка Белоруссии возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с О'Хара.

Дайсон же продолжит полёт на МКС до сентября 2024 года и приземлится на корабле «Союз МС-25» с Кононенко и Чубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить