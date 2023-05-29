«Роскосмос» определил составы экипажей для полётов на МКС в 2023 и 2024 годах
- РИА Новости
Планируется, что О'Хара возвратится на Землю на корабле «Союз МС-24» в марте 2024 года. Кононенко и Чуб останутся на МКС до сентября 2024 года с приземлением на корабле «Союз МС-25».
Таким образом, Кононенко и Чубу предстоит выполнить годовой полёт на МКС, подчеркнул «Роскосмос».
Кроме того, в основной экипаж 21-й экспедиции посещения вошли космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, гражданка Белоруссии и астронавт NASA Трейси Дайсон.
Все они должны полететь на МКС в марте 2024 года на корабле «Союз МС-25». После короткой экспедиции на станции Новицкий и гражданка Белоруссии возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с О'Хара.
Дайсон же продолжит полёт на МКС до сентября 2024 года и приземлится на корабле «Союз МС-25» с Кононенко и Чубом.