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На Байконуре провели стыковку «Союза МС-24» с переходным отсеком ракеты

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Специалисты «Роскосмоса» состыковали «Союз МС-24» с переходным отсеком ракеты «Союз-2.1а» в рамках приготовления к старту пилотируемого корабля.
На Байконуре провели стыковку «Союза МС-24» с переходным отсеком ракеты
  • © РКК «Энергия» / roscosmos.ru

«Эта деталь соединяет корабль и ракету. Механически связывает «Союз МС-24» с головным обтекателем, а также обеспечивает интеграцию командного интерфейса корабля в бортовую систему управления ракеты», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что перед стыковкой корабль взвесили и завершили подготовку к укладке грузов.

Ранее специалисты «Роскосмоса» приступили к заправке пилотируемого корабля «Союз МС-24» топливом и сжатыми газами.

25 августа сообщалось, что «Роскосмос» рекомендовал основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля.

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