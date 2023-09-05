На Байконуре провели стыковку «Союза МС-24» с переходным отсеком ракеты
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«Эта деталь соединяет корабль и ракету. Механически связывает «Союз МС-24» с головным обтекателем, а также обеспечивает интеграцию командного интерфейса корабля в бортовую систему управления ракеты», — говорится в сообщении госкорпорации.
Отмечается, что перед стыковкой корабль взвесили и завершили подготовку к укладке грузов.
Ранее специалисты «Роскосмоса» приступили к заправке пилотируемого корабля «Союз МС-24» топливом и сжатыми газами.
25 августа сообщалось, что «Роскосмос» рекомендовал основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля.