Британские учёные развенчали миф о хороших и плохих бактериях в кишечнике
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Об этом сообщает издание Nature Microbiology.
Воздействие бактерий на организм человека в значительной степени зависит от обстоятельств, утверждается в статье.
Отмечается, что микроорганизмы, которые являются вредными в одном случае, могут не причинять вреда в другом.
Так, бактерии Clostridioides difficile и кишечная палочка могут находиться в организме человека в течение всей жизни, никак не проявляясь, но вызвать проблемы при ослаблении иммунитета — в пожилом возрасте или при лечении антибиотиками.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила, что пыль в квартире может спровоцировать аллергическую реакцию, а также быть переносчиком вредных микроорганизмов.