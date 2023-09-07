Британские учёные развенчали миф о хороших и плохих бактериях в кишечнике.

Об этом сообщает издание Nature Microbiology.

Воздействие бактерий на организм человека в значительной степени зависит от обстоятельств, утверждается в статье.

Отмечается, что микроорганизмы, которые являются вредными в одном случае, могут не причинять вреда в другом.

Так, бактерии Clostridioides difficile и кишечная палочка могут находиться в организме человека в течение всей жизни, никак не проявляясь, но вызвать проблемы при ослаблении иммунитета — в пожилом возрасте или при лечении антибиотиками.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила, что пыль в квартире может спровоцировать аллергическую реакцию, а также быть переносчиком вредных микроорганизмов.