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Британские учёные развенчали миф о хороших и плохих бактериях в кишечнике

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Британские учёные развенчали миф о хороших и плохих бактериях в кишечнике.
Британские учёные развенчали миф о хороших и плохих бактериях в кишечнике
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  • © Morsa Images

Об этом сообщает издание Nature Microbiology.

Воздействие бактерий на организм человека в значительной степени зависит от обстоятельств, утверждается в статье.

Отмечается, что микроорганизмы, которые являются вредными в одном случае, могут не причинять вреда в другом.

Так, бактерии Clostridioides difficile и кишечная палочка могут находиться в организме человека в течение всей жизни, никак не проявляясь, но вызвать проблемы при ослаблении иммунитета — в пожилом возрасте или при лечении антибиотиками.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила, что пыль в квартире может спровоцировать аллергическую реакцию, а также быть переносчиком вредных микроорганизмов.

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