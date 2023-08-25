Борисов: миссию по посадке на Южный полюс Луны можно повторить в 2025—2026 годах
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
По его словам, российские конструкторы и учёные «горят идеей» продолжения лунного проекта.
«Одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025—2026 годах», — отметил Борисов.
21 августа глава госкорпорации сообщил, что авария автоматической станции «Луна-25» произошла из-за того, что двигатель не отключился в штатном режиме.
Он также отмечал, что России приходится практически заново осваивать технологии полёта к Луне из-за длительного перерыва (почти 50 лет).