Борисов: миссию по посадке на Южный полюс Луны можно повторить в 2025—2026 годах

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что миссию по посадке на Южный полюс Луны можно повторить в 2025—2026 годах.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

По его словам, российские конструкторы и учёные «горят идеей» продолжения лунного проекта.

«Одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025—2026 годах», — отметил Борисов.

21 августа глава госкорпорации сообщил, что авария автоматической станции «Луна-25» произошла из-за того, что двигатель не отключился в штатном режиме.

Он также отмечал, что России приходится практически заново осваивать технологии полёта к Луне из-за длительного перерыва (почти 50 лет).