Борисов: России приходится заново осваивать лунные технологии из-за перерыва

Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что России приходится практически заново осваивать технологии полёта к Луне из-за длительного перерыва в почти 50 лет.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что негативный опыт прерывания лунной программы практически на 50 лет является основной причиной неудач», — отметил Борисов.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что российским инженерам приходится заново осваивать технологии, поэтому точных гарантий успеха таких миссий нет.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что нештатная ситуация произошла при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту.

Позже Борисов рассказал, что авария станции «Луна-25» произошла из-за того, что двигатель не отключился в штатном режиме.