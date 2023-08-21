Борисов: России приходится заново осваивать лунные технологии из-за перерыва
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Я думаю, что негативный опыт прерывания лунной программы практически на 50 лет является основной причиной неудач», — отметил Борисов.
Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что российским инженерам приходится заново осваивать технологии, поэтому точных гарантий успеха таких миссий нет.
Ранее в «Роскосмосе» заявили, что нештатная ситуация произошла при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту.
Позже Борисов рассказал, что авария станции «Луна-25» произошла из-за того, что двигатель не отключился в штатном режиме.