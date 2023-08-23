Астроном Кошман: 31 августа россияне смогут наблюдать самую большую Луну года

Астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман рассказала RT, когда жители России смогут увидеть так называемое суперлуние.

По словам Кошман, 31 августа, буквально через неделю, специалисты ожидают наступления суперлуния.

«Что это такое? Луна обращается вокруг Земли и в течение всего года каждый месяц подходит близко к нашей планете и удаляется от неё. То есть её орбита имеет свой перигей и апогей. И вот когда, проходя перигей, Луна ещё и принимает фазу полнолуния, мы видим самую большую Луну, или как её называют — «суперлуну» (но это не астрономический термин)», — объяснила астроном.

Полнолуние 31 августа произойдёт, когда Луна будет располагаться в перигее своей орбиты и ближе всего к Земле в 2023 году. Разница между перигеем и полнолунием составит всего 9,5 часа.

«Если точнее, на близком расстоянии от Земли — в перигее своей орбиты — Луна окажется 30 августа в 18:52 мск, а фазу полнолуния она примет 31 августа в 04:37 мск. Поэтому в ближайшие ночи в конце августа — начале сентября мы будем наблюдать самую большую Луну 2023 года», — резюмировала Кошман.

Ранее сообщалось, что жители Тюменской области в ночь на 2 августа могли увидеть суперлуние.