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Астроном Кошман: 31 августа россияне смогут наблюдать самую большую Луну года

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Ксения Калинкина
Астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман рассказала RT, когда жители России смогут увидеть так называемое суперлуние.
Астроном Кошман: 31 августа россияне смогут наблюдать самую большую Луну года
  • Gettyimages.ru

По словам Кошман, 31 августа, буквально через неделю, специалисты ожидают наступления суперлуния.

«Что это такое? Луна обращается вокруг Земли и в течение всего года каждый месяц подходит близко к нашей планете и удаляется от неё. То есть её орбита имеет свой перигей и апогей. И вот когда, проходя перигей, Луна ещё и принимает фазу полнолуния, мы видим самую большую Луну, или как её называют — «суперлуну» (но это не астрономический термин)», — объяснила астроном.

Полнолуние 31 августа произойдёт, когда Луна будет располагаться в перигее своей орбиты и ближе всего к Земле в 2023 году. Разница между перигеем и полнолунием составит всего 9,5 часа.

«Если точнее, на близком расстоянии от Земли — в перигее своей орбиты — Луна окажется 30 августа в 18:52 мск, а фазу полнолуния она примет 31 августа в 04:37 мск. Поэтому в ближайшие ночи в конце августа — начале сентября мы будем наблюдать самую большую Луну 2023 года», — резюмировала Кошман.

Ранее сообщалось, что жители Тюменской области в ночь на 2 августа могли увидеть суперлуние.

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