Астроном Денисенко рассказал, где и когда можно увидеть максимум метеорного потока Персеиды

Российский астроном Денис Денисенко рассказал RT об особенностях метеорного потока Персеиды, а также о том, где и когда его смогут наблюдать жители Москвы.

Метеорный поток Персеиды, как объяснил Денисенко, — это пылинки, которые вылетели из ядра кометы Свифта — Туттля — так её называли во времена СССР. Сегодня это небесное тело чаще называют кометой Свифта — Таттла — на американский манер.

«Размер пылинок, о которых идёт речь, примерно 1 мм или буквально несколько миллиметров. Они влетают в атмосферу Земли со скоростью около 60 км/с (216 тыс. км/ч. — RT)», — отметил Денисенко.

Период обращения кометы Свифта-Таттла составляет около 135 лет. Последний раз она подлетала к Земле в 1992 году — именно тогда были зафиксированы наиболее мощные вспышки активности этого метеорного потока.

«В следующий раз комета вернётся к Земле только в 2126 году, поэтому все ближайшие десятилетия такой большой активности, какая была в 1990-х, ожидать не стоит. Сейчас этот поток, наверное, не является самым мощным и ярким потоком года. Более мощным потоком будет метеорный поток Геминиды в декабре, а Персеиды либо на втором, либо даже на третьем месте по активности в течение года», — добавил специалист.

В 2023 году поток Персеиды придётся на период новолуния. Таким образом, свет Луны не будет мешать жителям некоторых российских регионов увидеть метеоры.

«Но в Москве засветка перебивает любую фазу Луны, поэтому в городе вы увидите от силы три-пять метеоров в час. Лучше уйти в парк или на берег водоёма и смотреть на восточную и северо-восточную сторону горизонта. Если не будет засветки, можно будет увидеть примерно 10—12 метеоров в час. Если хочется увидеть что-то по-настоящему красивое, лучше уехать километров на 60 от Москвы», — посоветовал Денисенко.

Эксперты из Международной метеорной организации, как напомнил астроном, ранее спрогнозировали, что максимум потока придётся на ночь с 12 на 13 августа по московскому времени и с 13 на 14 августа (03:00—04:00 мск. — RT).

За потоком метеоров лучше наблюдать без какой-либо специальной техники, а если захочется сделать фото, лучше иметь при себе фотоаппарат с широкоугольным объективом. По словам Денисенко, фотографии получатся красивыми, в том числе потому, что во время полёта эти метеоры могут менять цвет: с зелёного до оранжевого или даже сиреневатого оттенка.

Ранее в пресс-службе сервиса «Яндекс Погода» назвали российские города, где лучше всего будет виден метеорный поток Персеиды.