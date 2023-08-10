Метеорологи назвали лучшие для наблюдения за звездопадом Персеиды города России

В пресс-службе сервиса «Яндекс Погода» назвали российские города, где лучше всего будет виден один из самых ярких метеорных потоков в году — звездопад Персеиды, активность которого наступает 11—13 августа.

Об этом пишет газета «Известия».

По сообщениям метеорологов, лучше всего звездопад будет виден вечером 13 августа в центральной части России. В Москве и Санкт-Петербурге в этот день ожидается облачная погода с прояснениями.

С 12 на 13 августа около полуночи явление можно будет наблюдать в городах Урала: Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени и Уфе.

Жители Казани и Самары также смогут увидеть звездопад.

А в Новосибирске, Томске и Омске в этот период ожидается облачная погода, поэтому их жителям звездопад Персеиды увидеть не удастся.

Ранее Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил, что потенциально опасный астероид диаметром до 960 м пролетит на расстоянии 6 млн км от Земли 23 августа.