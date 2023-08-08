NASA: 23 августа потенциально опасный астероид приблизится к Земле на 6 млн км

Потенциально опасный астероид диаметром до 960 м пролетит на расстоянии 6 млн км от Земли 23 августа.

Об этом пишет сайт Центра изучения околоземных объектов NASA, передаёт РИА Новости.

Согласно представленным данным, астероид 6037 (1988 EG) совершит опасное приближение к планете в 08:18 UTC (11:18 мск). Минимальное расстояние до Земли будет составлять около 6,1 млн км.

Отмечается, что потенциально опасными принято считать объекты, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 млн км.

Ранее стало известно, что NASA утвердило экипаж Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребёнкиным.