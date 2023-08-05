NASA утвердило экипаж Crew Dragon с российским космонавтом Гребёнкиным

NASA утвердило экипаж Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребёнкиным.

В сообщении на сайте американского космического агентства говорится, что в состав 70-го и 71-го экипажа станции в начале 2024 года войдут астронавты: командир Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт и борт-инженер Джанетт Эппс. Также в состав экипажа войдёт космонавт «Роскосмоса», борт-инженер Гребёнкин.

В конце мая «Роскосмос» определил составы экипажей для подготовки к полётам на МКС осенью 2023 года и весной 2024 года. В основной экипаж 70-й и 71-й экспедиций включены российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара.