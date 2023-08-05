Узнать больше

NASA утвердило экипаж Crew Dragon с российским космонавтом Гребёнкиным

Короткая ссылка
NASA утвердило экипаж Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребёнкиным.

В сообщении на сайте американского космического агентства говорится, что в состав 70-го и 71-го экипажа станции в начале 2024 года войдут астронавты: командир Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт и борт-инженер Джанетт Эппс. Также в состав экипажа войдёт космонавт «Роскосмоса», борт-инженер Гребёнкин.

В конце мая «Роскосмос» определил составы экипажей для подготовки к полётам на МКС осенью 2023 года и весной 2024 года. В основной экипаж 70-й и 71-й экспедиций включены российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить