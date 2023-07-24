Жители Тюменской области смогут увидеть Суперлуние в ночь на 2 августа, когда Луна окрасится в яркий цвет и будет казаться больше, чем в обычное полнолуние.

«Восход Луны ожидается в 21:40. У горизонта она будет казаться ещё больше из-за «иллюзии Луны». Следующие Суперлуния ожидаются ещё 31 августа и 29 сентября», — заявил астроном Виталий Угренинов в беседе с nashgorod.ru.

По его словам, такие явления происходят два-три раза в год.

Ранее астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин назвал гибридное затмение 20 апреля редким событием.