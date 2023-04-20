Астроном Сурдин назвал гибридное затмение 20 апреля редким событием

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Астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин заявил, что гибридное затмение, которое можно увидеть 20 апреля из южного полушария, является редким астрономическим событием.
Астроном Сурдин назвал гибридное затмение 20 апреля редким событием
  • AP
  • © Tatan Syuflana

«Гибридное затмение можно сравнить с автомобилем, который едет то на бензине, то на электричестве. Так и это затмение имеет переменное качество. Оно начинается как полное, но потом становится кольцеобразным», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, переход затмения из полного в кольцеобразное происходит в связи с тем, что Луна проходит на среднем расстоянии от Земли.

«Так как экватор Земли ближе к Луне, а полюса дальше, то, когда лунная тень бежит по земной поверхности в районе экватора, мы видим полное затмение, а когда она подъезжает к полюсу — кольцеобразное», — пояснил Сурдин.

Тем временем жители Уральского федерального округа смогут увидеть метеорный поток Лириды, пик которого ожидается в ночь с 21 на 22 апреля, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Погоды».

«Больше всего повезёт уральским городам: Екатеринбургу, Челябинску, Тюмени, Уфе и Перми. Именно там ожидается погода без осадков, а сам метеорный поток будет хорошо виден, особенно в ночь с 22 на 23 апреля, в районе 23 часов», — отмечается в сообщении.

Ранее заведующий обсерваторией кафедры Физики космоса Южного федерального университета Михаил Невский рассказал, какие небесные явления можно наблюдать в 2023 году.

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