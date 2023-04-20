Астроном Сурдин назвал гибридное затмение 20 апреля редким событием
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«Гибридное затмение можно сравнить с автомобилем, который едет то на бензине, то на электричестве. Так и это затмение имеет переменное качество. Оно начинается как полное, но потом становится кольцеобразным», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, переход затмения из полного в кольцеобразное происходит в связи с тем, что Луна проходит на среднем расстоянии от Земли.
«Так как экватор Земли ближе к Луне, а полюса дальше, то, когда лунная тень бежит по земной поверхности в районе экватора, мы видим полное затмение, а когда она подъезжает к полюсу — кольцеобразное», — пояснил Сурдин.
Тем временем жители Уральского федерального округа смогут увидеть метеорный поток Лириды, пик которого ожидается в ночь с 21 на 22 апреля, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Погоды».
«Больше всего повезёт уральским городам: Екатеринбургу, Челябинску, Тюмени, Уфе и Перми. Именно там ожидается погода без осадков, а сам метеорный поток будет хорошо виден, особенно в ночь с 22 на 23 апреля, в районе 23 часов», — отмечается в сообщении.
Ранее заведующий обсерваторией кафедры Физики космоса Южного федерального университета Михаил Невский рассказал, какие небесные явления можно наблюдать в 2023 году.