Астроном Невский рассказал о небесных явлениях, которые можно наблюдать в 2023 году
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«В марте произойдёт очень тесное сближение ослепительной красавицы Венеры и Юпитера. Венера по своему блеску почти в шесть раз превзойдёт неслабый Юпитер», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, в начале апреля Меркурий будет находиться на максимальном удалении от Солнца, а 20 апреля ожидается редкое гибридное затмение Солнца.
Кроме того, на 6—7 мая прогнозируются майские Аквариды.
«Для этих метеоров характерны быстрые и длинные следы. Они порождены знаменитой кометой Галлеей», — пояснил Невский.
Он также сообщил, что 21 июня ожидается новолуние, а в ночь на 29 июля метеорный поток Южные Дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигнет максимума.
Помимо этого, 27 августа состоится максимальное сближение Сатурна с Землёй, в ночь на 31 августа — Суперлуние, 19 сентября Нептун подойдёт близко к Земле.
«С 21 на 22 октября ещё одно зрелище — осенний звездопад Ориониды», — отметил эксперт.
Также 14 декабря Земля войдёт в метеорный рой Гемениды.
Ранее Герой России космонавт Александр Лазуткин в беседе с ФАН рассказал о своих полётах на орбиту.