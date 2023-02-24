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Астроном Невский рассказал о небесных явлениях, которые можно наблюдать в 2023 году

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Заведующий обсерваторией кафедры Физики космоса Южного федерального университета Михаил Невский рассказал, какие небесные явления можно наблюдать в 2023 году.
Астроном Невский рассказал о небесных явлениях, которые можно наблюдать в 2023 году
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«В марте произойдёт очень тесное сближение ослепительной красавицы Венеры и Юпитера. Венера по своему блеску почти в шесть раз превзойдёт неслабый Юпитер», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в начале апреля Меркурий будет находиться на максимальном удалении от Солнца, а 20 апреля ожидается редкое гибридное затмение Солнца.

Кроме того, на 6—7 мая прогнозируются майские Аквариды.

«Для этих метеоров характерны быстрые и длинные следы. Они порождены знаменитой кометой Галлеей», — пояснил Невский.

Он также сообщил, что 21 июня ожидается новолуние, а в ночь на 29 июля метеорный поток Южные Дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигнет максимума.

Помимо этого, 27 августа состоится максимальное сближение Сатурна с Землёй, в ночь на 31 августа — Суперлуние, 19 сентября Нептун подойдёт близко к Земле.

«С 21 на 22 октября ещё одно зрелище — осенний звездопад Ориониды», — отметил эксперт.

Также 14 декабря Земля войдёт в метеорный рой Гемениды.

Ранее Герой России космонавт Александр Лазуткин в беседе с ФАН рассказал о своих полётах на орбиту.

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