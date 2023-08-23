Биологи объяснили причины появления детёныша жирафа без пятен в американском зоопарке

Заместитель директора по научной работе государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» Александр Липкович и член-корреспондент РАН доктор биологических наук Илья Захаров-Гезехус рассказали, почему среди животных иногда появляются особи с необычной окраской.

«Аномалии окраски встречаются у животных довольно часто, такие генетические сбои происходят регулярно. И если это не приводит к гибели животного, не становится для него летальным фактором, то такие варианты окраски могут генетически закрепиться в популяции», — пояснил в комментарии RT Александр Липкович.

Эксперт добавил, что это возможно в том случае, если окраска не играет важной роли для выживания.

«Например, виды, имеющие криптическую окраску (окрас, делающий животное незаметным для врагов. — RT), маскируются за её счёт от хищников. Для представителей таких видов отклонение в окраске может привести к гибели», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Илья Захаров-Гезехус отметил, что мутации и отклонения в окраске встречаются с разной частотой в разных популяциях животных одного вида, обитающих в разных регионах.

«Я занимаюсь пятнистыми божьими коровками. В Европе вид, который я изучаю, всегда с пятнами, а где-то на юге, в Средней Азии, можно найти коровок того же вида уже без пятен. Это явление называется генетическим полиморфизмом», — подчеркнул специалист в беседе с RT.

Ещё один пример этого явления — различие в окраске пантер и пятнистых леопардов, которые относятся в одному виду и отличаются только внешне.

Напомним, ранее в зоопарке Брайтс в Лаймстоуне (штат Теннесси, США) родился детёныш жирафа без характерного для этого вида пятнистого узора на шкуре. По мнению сотрудников зоопарка, на сегодняшний день это единственный жираф на планете, имеющий такой однотонный окрас.