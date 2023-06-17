В Московском и Ленинградском зоопарках рассказали, какой едой можно кормить животных

Представители пресс-служб Московского и Ленинградского зоопарков рассказали RT, каких правил стоит придерживаться посетителям зоосадов, чтобы не навредить здоровью животных. В частности, они напомнили, что кормить питомцев принесённой с собой якобы полезной едой — яблоками или морковью — запрещено. Однако, если у гостей есть непреодолимое желание угостить местных обитателей, специализированное лакомство для некоторых из них можно приобрести в работающих на территориях учреждений автоматах.

Так, в столичном зоопарке отметили, что соответствующие терминалы есть на Старой территории у большого пруда и на Новой территории рядом с выдрами.

«Это корма для водоплавающих птиц. Также можно покормить специальным кормом обитателей детского зоопарка — коз и овец. Терминал с кормом расположен рядом с контактной площадкой. Корм в терминалы мы закладываем в том количестве, которое не навредит животным, не больше», — уточнили в пресс-службе зоосада.

То же рассказали и в Ленинградском зоопарке. По словам сотрудников учреждения, единственное место, где кормление у них разрешено, — площадка Детского зоопарка, «и только теми кормами, что продаются рядом с ней».

В остальных случаях кормление животных неспециализированной едой и с рук строго запрещено. Такое правило обусловлено тем, что питомцы зоопарков могут заболеть или погибнуть от переедания или возникновения проблем с ЖКТ вследствие нарушения особенностей их рациона.

«Например, у детёныша японских макак, которому посетители любят кидать подачки, может появиться нарушение обмена веществ, отравление... В целом заболевания случаются постоянно, приходится сажать животных на строгую диету, давать им лекарства, в острых случаях — переводить под постоянное наблюдение врачей в ветеринарную часть. От той же булки у лошадей или водоплавающей птицы может случиться заворот кишок», — объяснили действующие регламенты в Ленинградском зоопарке.

Рационы обитателей зоопарков разработаны научно. Каждый из них получает то, что ему необходимо, и в том количестве, которое необходимо с учётом и видовой принадлежности, и индивидуальных особенностей, подчеркнули в Московском зоосаде.

«У нашего очень взрослого жирафа Самсона специальное диетическое питание. В силу возраста любая булка может его буквально убить... Наш енот Моисей несколько лет назад был на грани гибели: из-за того что посетители постоянно подкармливали его, несмотря на запрет, енот набрал вес и обзавёлся серьёзнейшими проблемами с опорно-двигательной системой», — сказали в пресс-службе столичного парка.

Кроме того, представители зоопарков напомнили о недопустимости бросать в вольеры животных личные вещи — они также могут стать причиной их гибели. Так, в столичном зоопарке от съеденной перчатки погиб молодой белоголовый сип, а в Ленинградском — скончался морж. Причиной смерти последнего мог стать посторонний предмет, оказавшийся в вольере и попавший впоследствии в организм животного.

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