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Директор зоопарка Заславская: для содержания капибар необходимы особые условия

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Директор зоопарка в санатории «Октябрьский» Ольга Заславская рассказала, что желающим завести капибару необходимо оборудовать для неё водоём и отапливаемое помещение.
Директор зоопарка Заславская: для содержания капибар необходимы особые условия
  • Gettyimages.ru

«Для содержания капибары необходима большая отдельная территория с водоёмом и отапливаемым домиком. В вольере обязательно должны быть ветки и брёвна», — объяснила Заславская в интервью Life.ru.

Говоря о повадках капибар, эксперт отметила, что они флегматичны и обычно не проявляют агрессию к человеку, однако по неосторожности могут прикусить ребёнка или наступить на него из-за неповоротливости.

Ранее ФАН сообщало, что в Кроноцком заповеднике на Камчатке численность лисиц увеличилась в три раза за год и превысила 2,3 тыс. особей, а количество зайцев, напротив, сократилось.

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