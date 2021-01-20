В Московском зоопарке рассказали, как животные переносят зиму

Научный сотрудник Московского зоопарка Татьяна Воронина рассказала, как животные переносят зиму.

«Животные, которых вы видите в зоопарке, не из дикой природы. Они появились на свет либо в нашем, либо в других зоопарках по всему миру. И далеко не всегда они знакомы с климатическими условиями своих исконных мест обитания. Кроме того, со временем у них происходит акклиматизация — так же, как и у человека», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как пояснила эксперт, животные, родившиеся в зоопарках, постепенно привыкают к климату, в котором живут с рождения.

«Если температура воздуха держится на уровне -5…-7 °С, а на улице стоит сухая и слегка морозная погода без сильного ветра, посетители могут увидеть, как по снегу на африканской поляне гуляют зебры и жираф», — отметила Воронина.

По её словам, в зоосаде изначально вольеры сделаны так, чтобы животным не было холодно во внутренних помещениях.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что реконструкцию пешеходного моста в Московском зоопарке собираются завершить в 2021 году.