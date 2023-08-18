«Роскосмос» сообщил о штатной коррекции окололунной орбиты станции «Луна-25»

Автоматическая станция «Луна-25» в 09:20 мск штатно скорректировала окололунную орбиту.

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Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram.

«Коррекция прошла штатно, все бортовые системы «Луны-25» работают нормально, связь с ней устойчивая», — утверждается в сообщении.

Ранее «Роскосмос» опубликовал первый снимок лунной поверхности, сделанный станцией «Луна-25».

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT провёл прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также специальный прямой эфир.