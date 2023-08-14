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«Роскосмос» подтвердил выведение новейшего навигационного аппарата ГЛОНАСС-К2

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Первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов заявил, что навигационный аппарат нового поколения ГЛОНАСС-К2 был выведен на орбиту 7 августа.
«Роскосмос» подтвердил выведение новейшего навигационного аппарата ГЛОНАСС-К2
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

Об этом он сказал на пленарном заседании в ходе международного военно-технического форума «Армия-2023».

«Запуском ГЛОНАСС-К2 7 августа начата глубокая модернизация глобальной навигационной системы», — цитирует его ТАСС.

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT провёл прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также специальный прямой эфир.

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