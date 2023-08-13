В Китае запустили первый в мире высокоорбитальный спутник с синтезированной апертурой
- AP
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Об этом говорится на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).
Запуск спутника состоялся в 01:26 по местному времени с космодрома Сичан. Спустя некоторое время объект успешно вышел на заданную орбиту.
Как рассказали в CNSA, задача спутника направлена на усовершенствование системы космического мониторинга стихийных бедствий в Китае.
В июле компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту два космических спутника — Qiankun-1 и Taian.
4 июня сообщалось, что экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» из трёх космонавтов успешно вернулся на Землю после полугодовой миссии на китайской орбитальной станции «Тяньгун».