В Китае запустили первый в мире высокоорбитальный спутник с синтезированной апертурой

Китай осуществил запуск спутника для мониторинга стихийных бедствий L-SAR4 01, который стал первым в мире высокоорбитальным радиолокационным спутником с синтезированной апертурой (SAR).

Об этом говорится на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).

Запуск спутника состоялся в 01:26 по местному времени с космодрома Сичан. Спустя некоторое время объект успешно вышел на заданную орбиту.

Как рассказали в CNSA, задача спутника направлена на усовершенствование системы космического мониторинга стихийных бедствий в Китае.

В июле компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту два космических спутника — Qiankun-1 и Taian.

4 июня сообщалось, что экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» из трёх космонавтов успешно вернулся на Землю после полугодовой миссии на китайской орбитальной станции «Тяньгун».