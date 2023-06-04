Три китайских космонавта вернулись на Землю после полугода на орбите
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление программы пилотируемых полётов КНР.
«Физическое состояние всех троих оценивается как хорошее», — говорится в сообщении.
Отмечается, что аппарат корабля приземлился на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Ранее китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» состыковался с главным модулем орбитальной станции КНР.
Также сообщалось, что Китай планирует осуществить высадку своего космонавта на поверхность естественного спутника Земли до 2030 года.