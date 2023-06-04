Три китайских космонавта вернулись на Землю после полугода на орбите

Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» из трёх космонавтов успешно вернулся на Землю после полугодовой миссии на китайской орбитальной станции «Тяньгун».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление программы пилотируемых полётов КНР.

«Физическое состояние всех троих оценивается как хорошее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аппарат корабля приземлился на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Ранее китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» состыковался с главным модулем орбитальной станции КНР.

Также сообщалось, что Китай планирует осуществить высадку своего космонавта на поверхность естественного спутника Земли до 2030 года.