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КНР успешно запустила два спутника при помощи коммерческой ракеты Ceres-1

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Китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту два космических спутника — Qiankun-1 и Taian.
КНР успешно запустила два спутника при помощи коммерческой ракеты Ceres-1
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что запуск осуществили при помощи коммерческой ракеты-носителя Ceres-1 в 13:07 по пекинскому времени (08:07 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая.

Он стал шестым для носителей этой серии, уточняется в материале.

Ранее китайская ракета-носитель «Чанчжэн-6» вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Шиянь-25».

4 июня сообщалось, что экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» из трёх космонавтов успешно вернулся на Землю после полугодовой миссии на китайской орбитальной станции «Тяньгун».

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