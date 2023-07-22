КНР успешно запустила два спутника при помощи коммерческой ракеты Ceres-1

Китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту два космических спутника — Qiankun-1 и Taian.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что запуск осуществили при помощи коммерческой ракеты-носителя Ceres-1 в 13:07 по пекинскому времени (08:07 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая.

Он стал шестым для носителей этой серии, уточняется в материале.

Ранее китайская ракета-носитель «Чанчжэн-6» вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Шиянь-25».

4 июня сообщалось, что экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» из трёх космонавтов успешно вернулся на Землю после полугодовой миссии на китайской орбитальной станции «Тяньгун».