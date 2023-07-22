КНР успешно запустила два спутника при помощи коммерческой ракеты Ceres-1
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что запуск осуществили при помощи коммерческой ракеты-носителя Ceres-1 в 13:07 по пекинскому времени (08:07 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая.
Он стал шестым для носителей этой серии, уточняется в материале.
Ранее китайская ракета-носитель «Чанчжэн-6» вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Шиянь-25».
4 июня сообщалось, что экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» из трёх космонавтов успешно вернулся на Землю после полугодовой миссии на китайской орбитальной станции «Тяньгун».