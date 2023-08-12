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Турция запустила в космос ракету-зонд собственного производства

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В Управлении оборонной промышленности Турции сообщили о запуске в космос ракеты-зонда собственного производства.

«В рамках наших усилий по выходу в космос успешно проведён запуск в космос с (площадки. — RT) в Игнеаде ракеты-зонда, разработанной с использованием наших передовых инженерных технологий», — сообщает РИА Новости со ссылкой на управление.

Разработкой ракеты и критически важной инфраструктуры занимался концерн Roketsan.

В космическом агентстве Турции отметили, что цель ракеты — достичь высоты 550 км.

Ранее китайская ракета-носитель «Чанчжэн-3B» успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли L-SAR4-01.

Также сообщалось, что автоматическая станция «Луна-25» провела первую плановую коррекцию траектории перелёта к спутнику Земли.

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