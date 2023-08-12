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Китайская ракета-носитель вывела спутник на орбиту Земли

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Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-3B» вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли L-SAR4-01.
Китайская ракета-носитель вывела спутник на орбиту Земли
  • © Costfoto/NurPhoto via Getty Images

«Запуск ракеты был осуществлён... со стартовой площадки космодрома Сичан», — приводит Интерфакс сообщение Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

В июле компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту два космических спутника — Qiankun-1 и Taian.

4 июня сообщалось, что экипаж космического корабля «Шэньчжоу-15» из трёх космонавтов успешно вернулся на Землю после полугодовой миссии на китайской орбитальной станции «Тяньгун».

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