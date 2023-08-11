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Губернатор Амурской области рассказал о развитии космодрома Восточный

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Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал корреспонденту Сергею Тюрину в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» о развитии космодрома Восточный.

По его словам, космодром Восточный для Амурской области является одной из трёх федеральных строек, которые курируются лично президентом наряду с газовым кластером и расширением БАМа и Транссиба.

«Здесь практически завершена уже вторая очередь под «Ангару». В перспективе, конечно, будут здесь и пилотируемые пуски с развитием соответствующим науки, с развитием звёздного городка», — сказал он.

Губернатор добавил, что возле космодрома строится город Циолковский.

«Строится новый город, сегодня здесь проживает 8 тысяч человек, в перспективе — до 18 тысяч»,  

Он также отметил, что в Амурской области прекрасно понимают, какое значение для страны, для космонавтики в целом имеет пуск ракеты со станцией «Луна-25» с космодрома Восточный.

«Серьёзная очень миссия, по сути, возобновляем, как вы сказали, утраченную в Советском Союзе ещё лунную программу», — сказал Орлов.

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT провёл прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также специальный прямой эфир.

Смотрите трансляцию в сообществах телеканала RT и «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте».

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