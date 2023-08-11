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Космонавт Артемьев: для подготовки человека для полёта на Луну достаточно пяти лет

11.08.2023

Космонавт Олег Артемьев в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» рассказал, что для подготовки человека, который полетит и будет работать на Луне, достаточно около пяти лет.

«Для подготовки человека, который полетит и будет работать на Луне, думаю, достаточно лет пять»,  заявил Артемьев.

Также, по его словам, для работы на спутнике Земли человеку необходимо иметь образование геолога.

Кроме того, среди дополнительных навыков Артемьев выделил знания в области вулканологии.

Космонавт Олег Блинов рассказал, что при нынешних технологиях можно слетать до Луны и обратно за недели две.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT ведёт прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проводит специальный прямой эфир.

Смотрите трансляцию в сообществах телеканала RT и «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте».