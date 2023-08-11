Космонавт Артемьев: для подготовки человека для полёта на Луну достаточно пяти лет11.08.2023
Космонавт Олег Артемьев в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» рассказал, что для подготовки человека, который полетит и будет работать на Луне, достаточно около пяти лет.
«Для подготовки человека, который полетит и будет работать на Луне, думаю, достаточно лет пять», — заявил Артемьев.
Также, по его словам, для работы на спутнике Земли человеку необходимо иметь образование геолога.
Кроме того, среди дополнительных навыков Артемьев выделил знания в области вулканологии.
Космонавт Олег Блинов рассказал, что при нынешних технологиях можно слетать до Луны и обратно за недели две.
В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT ведёт прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проводит специальный прямой эфир.
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