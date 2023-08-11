Космонавт Блинов: при нынешних технологиях можно слетать до Луны и обратно за недели две

Космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии SIRIUS-21 Олег Блинов в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» рассказал, что при нынешних технологиях можно слетать до Луны и обратно за недели две.