Космонавт Блинов: при нынешних технологиях можно слетать до Луны и обратно за недели две11.08.2023
Космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии SIRIUS-21 Олег Блинов в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» рассказал, что при нынешних технологиях можно слетать до Луны и обратно за недели две.
«Эксперимент SIRIUS — это международный изоляционный эксперимент, который имитирует полёты в дальний космос, в данном случае это полёт до Луны с высадкой на лунной поверхности и возвращением обратно», — рассказал он.
По его словам, в рамках эксперимента изучалось поведение малой группы в виде экипажа из шести человек при полёте в дальний космос, временной отрезок был растянут.
«В нашем случае это 240 суток нахождения. Понятно, что при нынешних технологиях можно слетать до Луны и обратно за недели две, я думаю, но для того, чтобы отработать все нештатные ситуации, создать максимально критическую ситуацию по психологическому истощению самого организма необходим был гораздо больший срок, чтобы мы могли показать учёным максимальные результаты для того, чтобы в дальнейшем, когда будут уже реальные космические полёты, можно было учесть это», — сказал Блинов.
В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT ведёт прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проводит специальный прямой эфир.
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