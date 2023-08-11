Космонавт Артемьев прокомментировал придуманный нейросетью образец лунной базы

Космонавт Олег Артемьев в рамках совместного спецпроекта RT и «Роскосмоса» «Луна-25: курс на Южный полюс» прокомментировал придуманный нейросетью образец лунной базы.

«Ну, похоже, но я бы, конечно, чуть по-другому её сделал. Я бы входом в этот шатёр сделал такой тамбур. А так сразу внутрь заходишь и грязь заносишь. Поэтому всё-таки тамбур нужен», — сказал он.

Также Артемьев заявил, что для подготовки человека для полёта на Луну достаточно пяти лет.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT провёл прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также провёл специальный прямой эфир.

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