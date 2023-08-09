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Найденный в Швейцарии наконечник стрелы 3000-летней давности изготовлен из метеорита

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Согласно исследованию, подготовленному группой учёных из Музея естественной истории города Берна, наконечник стрелы длиной 39 мм, найденный на озере Биль в Швейцарии во время раскопок в XIX веке, был создан из метеорита. Артефакт возрастом около 3 тыс. лет был создан из металла метеорита, упавшего на территории Эстонии.
Найденный в Швейцарии наконечник стрелы 3000-летней давности изготовлен из метеорита
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает СNN со ссылкой на данные исследования.

По мнению учёных, метеоритное железо стало предметом торговли в Европе не ранее 800 г. до н.э.

«Подобные свидетельства раннего использования метеоритного железа встречаются крайне редко», — уточняется в исследовании.

Ранее в Варненском районе Челябинской области археологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) обнаружили поселение XXI—XVIII веков до н. э.

Также сообщалось, что в акватории Беседи в деревне Светиловичи Ветковского района Белоруссии водолазы МЧС обнаружили останки, предположительно, мамонта.

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