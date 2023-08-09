Найденный в Швейцарии наконечник стрелы 3000-летней давности изготовлен из метеорита
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Об этом сообщает СNN со ссылкой на данные исследования.
По мнению учёных, метеоритное железо стало предметом торговли в Европе не ранее 800 г. до н.э.
«Подобные свидетельства раннего использования метеоритного железа встречаются крайне редко», — уточняется в исследовании.
Ранее в Варненском районе Челябинской области археологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) обнаружили поселение XXI—XVIII веков до н. э.
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