В Ветковском районе Белоруссии нашли останки мамонта
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что специалисты музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля подтвердили, что найденные останки принадлежат мамонту.
Ранее стало известно, что в Шотландии мужчина, копавший экскаватором бассейн на заднем дворе, обнаружил кости трёхметрового дельфина возрастом 8 тыс. лет.
Также на раскопках кургана вблизи посёлка Зелёненького в Волжском районе Самарской области было обнаружено захоронение, которому более 3 тыс. лет.