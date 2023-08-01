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В Ветковском районе Белоруссии нашли останки мамонта

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В акватории Беседи в деревне Светиловичи Ветковского района Белоруссии водолазы МЧС обнаружили останки, предположительно, мамонта.
В Ветковском районе Белоруссии нашли останки мамонта
  • Legion-Media

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС. 

Отмечается, что специалисты музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля подтвердили, что найденные останки принадлежат мамонту. 

Ранее стало известно, что в Шотландии мужчина, копавший экскаватором бассейн на заднем дворе, обнаружил кости трёхметрового дельфина возрастом 8 тыс. лет.

Также на раскопках кургана вблизи посёлка Зелёненького в Волжском районе Самарской области было обнаружено захоронение, которому более 3 тыс. лет.

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