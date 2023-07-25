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На раскопках в Самарской области обнаружили древнее захоронение

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На раскопках кургана вблизи посёлка Зелёненький в Волжском районе Самарской области было обнаружено захоронение, которому более трёх тысяч лет.
На раскопках в Самарской области обнаружили древнее захоронение
  • Gettyimages.ru
  • © NERYX

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на Агентство по сохранению историко-культурного наследия региона «Наследие».

Уточняется, что в курганской насыпи нашли захоронение, относящееся к первой четверти II тысячелетия до н.э. В изголовье погребённого лежал бронзовый нож, также были обнаружены два глиняных лепных горшка.

Кроме того, было найдено детское погребение кочевников, которому 2500 лет.

Ранее сообщалось, что археологи нашли осколки керамики на раскопках городища эпохи бронзы в Крыму.

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