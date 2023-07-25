На раскопках в Самарской области обнаружили древнее захоронение
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Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на Агентство по сохранению историко-культурного наследия региона «Наследие».
Уточняется, что в курганской насыпи нашли захоронение, относящееся к первой четверти II тысячелетия до н.э. В изголовье погребённого лежал бронзовый нож, также были обнаружены два глиняных лепных горшка.
Кроме того, было найдено детское погребение кочевников, которому 2500 лет.
Ранее сообщалось, что археологи нашли осколки керамики на раскопках городища эпохи бронзы в Крыму.