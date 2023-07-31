В Шотландии кости трёхметрового доисторического дельфина обнаружили на заднем дворе дома

В Шотландии мужчина, копавший экскаватором бассейн на заднем дворе, обнаружил кости трёхметрового дельфина возрастом 8 тыс. лет.

Об этом пишет The Times.

Отмечается, что 44-летний Пол Макдональд различил характерную форму черепа дельфина, после чего обнаружил остальные части скелета, сохранившиеся в глине.

«Я увидел округлую форму черепа, затем увидел нос и зубы и сразу понял, что это дельфин. Застряв в глине на такой глубине, я понял, что он должен быть древним», — уточнил он.

Предположительно, бутылконосого дельфина выбросило на берег, когда эта местность была частью древней береговой линии в конце последнего ледникового периода. Судя по имеющимся признакам, его труп нашли охотники-собиратели и приготовили из него пищу.

Также среди костей было обнаружено сломанное орудие, вырезанное из оленьего рога.

Ранее сообщалось, что на раскопках кургана вблизи посёлка Зелёненький в Волжском районе Самарской области было обнаружено захоронение, которому более 3 тыс. лет.

Также археологи нашли осколки керамики на раскопках городища эпохи бронзы в Крыму.