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В Шотландии кости трёхметрового доисторического дельфина обнаружили на заднем дворе дома

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В Шотландии мужчина, копавший экскаватором бассейн на заднем дворе, обнаружил кости трёхметрового дельфина возрастом 8 тыс. лет.
В Шотландии кости трёхметрового доисторического дельфина обнаружили на заднем дворе дома
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет The Times

Отмечается, что 44-летний Пол Макдональд различил характерную форму черепа дельфина, после чего обнаружил остальные части скелета, сохранившиеся в глине.  

«Я увидел округлую форму черепа, затем увидел нос и зубы и сразу понял, что это дельфин. Застряв в глине на такой глубине, я понял, что он должен быть древним», — уточнил он. 

Предположительно, бутылконосого дельфина выбросило на берег, когда эта местность была частью древней береговой линии в конце последнего ледникового периода. Судя по имеющимся признакам, его труп нашли охотники-собиратели и приготовили из него пищу. 

Также среди костей было обнаружено сломанное орудие, вырезанное из оленьего рога. 

Ранее сообщалось, что на раскопках кургана вблизи посёлка Зелёненький в Волжском районе Самарской области было обнаружено захоронение, которому более 3 тыс. лет.

Также археологи нашли осколки керамики на раскопках городища эпохи бронзы в Крыму. 

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