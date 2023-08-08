В Челябинской области археологи обнаружили древнее поселение

В Варненском районе Челябинской области археологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) обнаружили поселение XXI—XVIII веков до н. э.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

Обнаружить его удалось с помощью аэрофотоснимков.

Археологи предположили, что поселение многослойное, так как после возведения пункта в аркаимское время здесь проживали более поздние культуры.

По словам директора учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елены Куприяновой, обнаруженное поселение входит в состав так называемой Страны городов.

На данный момент археологи ведут съёмку плана местности и геофизические исследования.

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