В Челябинской области археологи обнаружили древнее поселение
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.
Обнаружить его удалось с помощью аэрофотоснимков.
Археологи предположили, что поселение многослойное, так как после возведения пункта в аркаимское время здесь проживали более поздние культуры.
По словам директора учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елены Куприяновой, обнаруженное поселение входит в состав так называемой Страны городов.
На данный момент археологи ведут съёмку плана местности и геофизические исследования.
Ранее сообщалось, что в акватории Беседи в деревне Светиловичи Ветковского района Белоруссии водолазы МЧС обнаружили останки, предположительно, мамонта.