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В Челябинской области археологи обнаружили древнее поселение

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В Варненском районе Челябинской области археологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) обнаружили поселение XXI—XVIII веков до н. э.
В Челябинской области археологи обнаружили древнее поселение
  • Gettyimages.ru
  • © vicvaz

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

Обнаружить его удалось с помощью аэрофотоснимков.

Археологи предположили, что поселение многослойное, так как после возведения пункта в аркаимское время здесь проживали более поздние культуры.

По словам директора учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елены Куприяновой, обнаруженное поселение входит в состав так называемой Страны городов.

На данный момент археологи ведут съёмку плана местности и геофизические исследования.

Ранее сообщалось, что в акватории Беседи в деревне Светиловичи Ветковского района Белоруссии водолазы МЧС обнаружили останки, предположительно, мамонта.

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