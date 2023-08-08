Ракету со станцией «Луна-25» вывезли на стартовый стол на Восточном
Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
«Сегодня ракета космического назначения «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» была вывезена на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты продолжили её подготовку к пуску.
Главный конструктор проекта «Луна-25» Павел Казмерчук ранее рассказал RT об использовании новых технологий и основных трудностях, с которыми столкнулись разработчики автоматической станции.
11 августа межпланетная автоматическая станция «Луна-25» впервые в истории отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.
В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT покажет прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проведёт специальный прямой эфир.
Прямой эфир начнётся 11 августа в 01:00 мск.