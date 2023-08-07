Главный конструктор проекта «Луна-25» рассказал об основных трудностях в разработке станции

Главный конструктор проекта «Луна-25» Павел Казмерчук рассказал RT об использовании новых технологий и основных трудностях, с которыми столкнулись разработчики автоматической станции.

Он отметил, что «основные проблемы были связаны с массой».

«Как известно, масса в космосе — это самый ценный ресурс. Очень жёсткие ограничения стояли у нас на массу, поскольку объём бака зафиксирован. Топливо больше заливать некуда. Поэтому мы снижали массу всей остальной конструкции, массу приборов», — сказал Казмерчук.

Главный конструктор, говоря о новых технологиях, отметил, что в станции было применено достаточно большое количество решений.

«Например, привод направлен на антенны, им используются зубчатые колёса с очень маленьким модулем. Нам пришлось внедрять новые технологии элекроэрозионного изготовления таких зубчатых колёс. Эта задача тоже была успешно решена. И в итоге привод с уникальными массовыми характеристиками, то есть очень лёгкий, с хорошим ресурсом, был создан», — заявил Казмерчук.

11 августа межпланетная автоматическая станция «Луна-25» впервые в истории отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT покажет прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проведёт специальный прямой эфир.

Прямой эфир начнётся 11 августа в 01:00 мск.

Смотрите трансляцию на сайте RT, в сообществе телеканала во «ВКонтакте», а также на ресурсах «Роскосмоса».