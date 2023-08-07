Госкомиссия одобрила вывоз ракеты со станцией «Луна-25» на стартовый комплекс Восточного

Госкомиссия одобрила вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» на стартовый комплекс космодрома Восточный.

«Выполнили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Позже государственная комиссия разрешила вывезти и установить ракету на стартовом комплексе площадки 1С 8 августа», — цитирует ТАСС госкорпорацию «Роскосмос».

Главный конструктор проекта «Луна-25» Павел Казмерчук ранее рассказал RT об использовании новых технологий и основных трудностях, с которыми столкнулись разработчики автоматической станции.

11 августа межпланетная автоматическая станция «Луна-25» впервые в истории отправится на Южный полюс Луны в поисках воды.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT покажет прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проведёт специальный прямой эфир.

Прямой эфир начнётся 11 августа в 01:00 мск.