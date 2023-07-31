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Искусственный интеллект внедрят в больницу Нижневартовска

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В Окружную клиническую больницу Нижневартовска внедрят новое российское программное обеспечение IMV для МРТ-диагностики. На данный момент программу тестируют.
Искусственный интеллект внедрят в больницу Нижневартовска
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского.

Уточняется, что это будет вспомогательная программа для измерения и описания снимка МРТ. При этом врач будет определять диагноз.

Ранее руководитель центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета доктор медицинских наук Евгений Сирота объяснил, как с помощью нейросети можно спрогнозировать развитие опухоли.

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