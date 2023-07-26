«Роскосмос»: число объектов от 1 см на орбите к 2030 году вырастет в полтора раза
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
В сообщении сказано, что на сегодняшний день на околоземных орбитах находится более 1 млн космических объектов размером больше 1 см.
При этом к 2030 году их число увеличится в полтора раза, отметили в корпорации.
Уточняется, что данная ситуация создаёт угрозу гарантированному доступу в космос, включая «выведение и нормальное функционирование космических аппаратов на орбите».
23 июля исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко в ходе визита в ЮАР заявил, что через пять лет могут появиться международные правила, согласно которым страны будут запускать на орбиту спутники и управлять их движением во избежание опасных ситуаций.