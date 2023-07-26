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«Роскосмос»: число объектов от 1 см на орбите к 2030 году вырастет в полтора раза

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Число орбитальных объектов, размер которых превышает 1 см, увеличится в полтора раза к 2030 году.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

В сообщении сказано, что на сегодняшний день на околоземных орбитах находится более 1 млн космических объектов размером больше 1 см.

При этом к 2030 году их число увеличится в полтора раза, отметили в корпорации.

Уточняется, что данная ситуация создаёт угрозу гарантированному доступу в космос, включая «выведение и нормальное функционирование космических аппаратов на орбите».

23 июля исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко в ходе визита в ЮАР заявил, что через пять лет могут появиться международные правила, согласно которым страны будут запускать на орбиту спутники и управлять их движением во избежание опасных ситуаций.

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