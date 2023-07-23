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«Роскосмос» рассчитывает на ввод международных правил космического движения через пять лет

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Исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко в ходе визита в ЮАР заявил, что через пять лет могут появиться международные правила, согласно которым страны будут запускать на орбиту спутники и управлять их движением во избежание опасных ситуаций.
«Роскосмос» рассчитывает на ввод международных правил космического движения через пять лет
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, предположительно, в течение пяти лет разработают международные правила космического движения по аналогии с воздушным движением.

Блошенко отметил, что в соответствии с планами космических держав к 2030 году число спутников вокруг Земли превысит 100 тыс.

10 июля госкорпорация «Роскосмос» и входящий в неё Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявили о начале четвёртого открытого отбора в отряд космонавтов.

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