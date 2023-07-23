«Роскосмос» рассчитывает на ввод международных правил космического движения через пять лет
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, предположительно, в течение пяти лет разработают международные правила космического движения по аналогии с воздушным движением.
Блошенко отметил, что в соответствии с планами космических держав к 2030 году число спутников вокруг Земли превысит 100 тыс.
10 июля госкорпорация «Роскосмос» и входящий в неё Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявили о начале четвёртого открытого отбора в отряд космонавтов.