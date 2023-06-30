Невролог Довбня: СДВГ не является следствием избалованности

Детский невролог Святослав Довбня, эксперт фонда «Обнаженные сердца», заявил, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) не является следствием избалованности.

«СДВГ не выдумка, диагноз подразумевает реальные трудности, которые можно заметить в достаточно раннем возрасте», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, СДВГ может влиять на развитие речи и моторики, на возможность обучаться и даже общаться со сверстниками.

Он отметил, что такие трудности «совершенно не зависят от воспитательных методов родителей или других взрослых», а также от того, сколько внимания уделяют ребенку.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике Михаил Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о важности трудового воспитания для школьников.