В Херсонесский музей-заповедник передадут новые находки петербургских археологов
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В июне учёные нашли античный комплекс, верхняя часть которого представляла собой ритуальную беседку, а нижняя отводилась под усыпальницу.
«Учитывая необычность сооружения, было принято решение о сохранении его с последующим экспонированием на территории будущего историко-археологического парка», — уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что археологи нашли погребение со скелетом мужчины во время раскопок древнего кургана в Звериноголовском округе Курганской области.