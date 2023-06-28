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В Херсонесский музей-заповедник передадут новые находки петербургских археологов

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Находки, которые петербургские археологи обнаружили при раскопках в Севастополе, будут переданы в фонды Херсонесского музея-заповедника.
В Херсонесский музей-заповедник передадут новые находки петербургских археологов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В июне учёные нашли античный комплекс, верхняя часть которого представляла собой ритуальную беседку, а нижняя отводилась под усыпальницу.

«Учитывая необычность сооружения, было принято решение о сохранении его с последующим экспонированием на территории будущего историко-археологического парка», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что археологи нашли погребение со скелетом мужчины во время раскопок древнего кургана в Звериноголовском округе Курганской области.

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