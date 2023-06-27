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Петербургские археологи нашли античную постройку на раскопках в Севастополе

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Археологи из Института истории материальной культуры РАН нашли античную постройку во время раскопок в Севастополе.
Петербургские археологи нашли античную постройку на раскопках в Севастополе
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Она находится на западной стороне древней улицы, идущей по территории городского некрополя от ворот Херсонеса», — отмечается в сообщении.

Особенность конструкции в том, что она служила и как общественное сооружение, и как мавзолей.

«Такое сочетание делает обнаруженный комплекс уникальным не только для Херсонеса и Боспора, но и для всего античного мира», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что археологи нашли погребение со скелетом мужчины во время раскопок древнего кургана в Звериноголовском округе Курганской области.

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