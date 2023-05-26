Курганские археологи обнаружили скелеты мужчины и ребёнка во время раскопок

Археологи нашли погребение со скелетом мужчины во время раскопок древнего кургана в Звериноголовском округе Курганской области.

При разборе насыпи обнаружили и отдельные кости ребёнка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Курганский госуниверситет.

«Курганские археологи нашли погребение во время раскопок объекта культурного наследия — Одиночный курган с. Отряд-Алабуга (IV—III вв. до н. э.) в Звериноголовском районе. Курган находился в аварийном состоянии, поэтому было принято решение исследовать древнее погребение до того момента, как оно упадёт с обрыва. Вследствие эрозии часть кургана уже упала, обнажив каменные конструкции», — сообщил вуз.

В погребении с подбоем (камера, уходящая горизонтально от основного вертикального створа погребения) нашли скелет мужчины, жертвенник, состоящий из передних ног мелкого рогатого скота, а под жертвенником — железный нож.