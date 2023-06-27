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Гидрометеорологический спутник «Метеор-М» вывели на орбиту

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В «Роскосмосе» сообщили о выводе космического аппарата «Метеор-М» №2-3 на орбиту.
Гидрометеорологический спутник «Метеор-М» вывели на орбиту
  • © Роскосмос

«Новый «Метеор-М» №2-3 уже на орбите!» — говорится в сообщении госкорпорации.

Спутник будет заниматься изучением природных ресурсов Земли, мониторингом климата и окружающей среды. 

«Метеор-М» оснащён аппаратурой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. 

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» №2-3 и 42 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства стартовала с космодрома Восточный.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация планирует к 2025 году выйти на производство от 250 до 300 спутников в год.

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