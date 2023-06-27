Гидрометеорологический спутник «Метеор-М» вывели на орбиту

В «Роскосмосе» сообщили о выводе космического аппарата «Метеор-М» №2-3 на орбиту.

«Новый «Метеор-М» №2-3 уже на орбите!» — говорится в сообщении госкорпорации.

Спутник будет заниматься изучением природных ресурсов Земли, мониторингом климата и окружающей среды.

«Метеор-М» оснащён аппаратурой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» №2-3 и 42 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства стартовала с космодрома Восточный.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация планирует к 2025 году выйти на производство от 250 до 300 спутников в год.