Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» стартовала с космодрома Восточный

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2-3 и 42 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства стартовала с космодрома Восточный.