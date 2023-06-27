Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» стартовала с космодрома Восточный
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2-3 и 42 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства стартовала с космодрома Восточный.
Трансляцию запуска ведёт российская госкорпорация «Роскосмос».
Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация планирует к 2025 году выйти на производство от 250 до 300 спутников в год.
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