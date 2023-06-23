Космонавт Кикина заявила, что её российские коллеги на МКС любят фотоохоту

Члены российского экипажа МКС в свободное от работы время увлекаются фотоохотой, заявила единственная девушка в отряде космонавтов «Роскосмоса» Анна Кикина.

«Что любит каждый космонавт, так это фотографировать. У всех есть объекты, которые хочется сфотографировать из космоса... И начинается азартная фотоохота. Когда есть свободное время, смотрим, что можно поймать в объектив», — сказала она ТАСС.

Кикина отметила, что в свободное время космонавты могут играть на музыкальных инструментах, общаться с семьёй, спать или читать.

Ранее российский космонавт Анна Кикина рассказала о традиции американских астронавтов разрезать торт перед космическим полётом.

По её словам, недавний полёт на Crew Dragon был прекрасным.