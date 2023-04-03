Космонавт Кикина рассказала о традиции астронавтов NASA перед полётом в космос
«Есть такая традиция в NASA — после всего цикла тренировок, перед тем, как экипаж отправляется в полёт, назначается так называемая «cake ceremony», — сказала она РИА Новости.
По словам Кикиной, в этот день готовят огромный торт с эмблемой экипажа и приглашаются специалисты, обеспечивающие работу тренажёров и всю подготовку экипажа.
«Астронавты и космонавты говорят слова благодарности сотрудникам, всем, кто обеспечивал им тренировки, и все вместе съедают по кусочку торта, общаясь в приятной обстановке», — пояснила она.
Ранее космонавт Анна Кикина заявила, что полёт на Crew Dragon был прекрасным.
В «Роскосмосе» уточнили, что Кикина продолжит реабилитацию в Звёздном Городке на протяжении нескольких недель.
12 марта пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 и россиянкой Анной Кикиной приводнился в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида после миссии к МКС.